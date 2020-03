Coronavirus? Dirigenti e insegnanti organizzano festa in una scuola. Denunciati

Hanno organizzato una festa all’interno di un istituto scolastico internazionale di La Storta, periferia di Roma. Per questo 10 persone – tra dirigenti della scuola, insegnanti e amici – sono state denunciate a piede libero dai carabinieri per la violazione dell’art. 650 del codice penale relativo alle prescrizioni imposte dal Governo per il contenimento della diffusione del coronavirus.

A chiamare i militari sono stati alcuni residenti che avevano segnalato musica alta, fumo e schiamazzi provenienti dalla struttura. All’interno i carabinieri hanno scoperto 17 persone, tra cui alcuni bambini, i figli dei partecipanti. AGI.IT