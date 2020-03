Conte adotti le stesse misure tedesche! 500 miliardi anche per l’Italia

di Ornella Mariani

Tutte le misure italiane che Bruxelles e la BCE avevano censurato e bocciato e bollato con lo stigma del Sovranismo, sono state adottate dall’Establishment di Berlino senza la previa consultazione con i Paesi Membri dell’Eurozona.

E di più: il Ministro delle Finanze Peter Altmaier ha dichiarato a Der Spiegel l’esigenza di nazionalizzare e rilocalizzare con urgenza le Aziende tedesche per “ridurre al minimo le dipendenze unilaterali e per riconquistare la sovranità nazionale nelle aree sensibili”.

Bisogna che Mattarella e Gentiloni e Sassoli e l’intera ed irresponsabile area di Sinistra, colpevole di aver reso l’Italia la Puttana di scarto e la Serva della Germania, riflettano anche sul “fascioleghismopopulismo” di un’Europa che ci concede in prestito denaro nostro.

Di più: le previsioni sugli eventi che incombono sono per davvero apocalittiche.

E’ possibile che Mattarella resti indifferente all’ecatombe del nostro Nord e non licenzi questo Manipolo di Incapaci, assumendosi responsabilità di cui la Costituzione gli fa obbligo?

E’ possibile che sessanta milioni di Italiani siano stati sottoposti a domicilio coatto, mentre

Estranea ad ogni controllo, feccia immigrata circola impunemente?

E’ possibile che Conte non si vergogni dello sputo in faccia rivoltogli dal coraggioso Governatore Fontana e non si dimetta, ma pretenda ancora di affidare la sicurezza sanitaria del Paese ad un Soggetto privo di qualsiasi requisito e competenza in materia?

Mi appello ad un Magistrato scrupoloso:

SI ARRESTI SUBITO Giuseppe CONTE per attentato alla Salute Pubblica e per quanti altri reati ravvisabili nella sua sconsiderata condotta e si disponga l’immediata chiusura di tutti i Porti italiani.