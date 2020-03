Viaggiatore minacciato con coltello e rapinato, arrestati marocchini

Roma – Termini: spintonano e rapinano viaggiatore dopo averlo minacciato con un coltello in via Marsala. In tre lo hanno accerchiato, spintonato, minacciato con un coltello nel tentativo di rapinarlo. Vittima un viaggiatore romano. I fatti nella serata dell’11 marzo quando i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno arrestato tre cittadini marocchini di 33, 39 e 40 anni, tutti con precedenti e senza fissa dimora, con l’accusa di tentata rapina e porto abusivi di arma bianca.

Il “gruppetto”, dopo aver notato un viaggiatore in partenza per motivi di lavoro, lo ha accerchiato e preso a spintoni, con lo scopo di rapinargli il portafoglio mentre si trovava in via Marsala.