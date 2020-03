Mancano mascherine, Borrelli: No polemiche

“Ci sono in corso polemiche destituite di ogni fondamento-afferma-Il Dipartimento della Protezione Civile lavora 24 ore su 24. Stiamo cercando mascherine e ventilatori.Ci troviamo di fronte a una grande pandemia. Le misure chieste ai nostri connazionali sono importanti.Lavoriamo tutti insieme senza polemiche, l’emergenza va affrontata con coesione” .

Per supplire alla carenza di mascherine e dpi, Borrelli lancia la proposta di riconvertire strutture esistenti per la produzione nazionale di questi dispositivi,spesso non reperibili sul mercato. “Non abbiamo attualmente una produzione nazionale di mascherine e dpi,perché in passato-ha detto Borrelli- è stata considerata di basso margine per gli operatori economici. Del resto è compito del commissario Arcuri quello di razionalizzare e individuare strutture che possano essere riconvertite per la produzione,è un’ipotesi in valutazione”. www.rainews.it

Coronavirus, Gallera mostra la beffa delle mascherine mandate in Lombardia dalla Protezione civile: inutilizzabili.

Praticamente, carta igienica.