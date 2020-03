De Luca: “Ti trovo stravaccato sulla panchina? Ti metto in quarantena!”

Condividi

Regione Campania



In quarantena chi passeggia per strada senza motivo. E’ la nuova ordinanza per contrastare la diffusione del coronavirus annunciata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in diretta Facebook. De Luca mostra una curva dei possibili sviluppi dell’emergenza poi parla ai cittadini.







“Non si può camminare per strada senza ragione motivata, (sanitaria, approvvigionamento alimentare, padroni di cani), cercheremo quindi di prendere qualche misura in più. Sto preparando un’ordinanza: non solo si ribadisce che è vietato passeggiare, ma costringeremo tutte le persone individuate a circolare senza motivo a fare la quarantena di 15 giorni”.

Poi spiega per essere più chiaro: “Cioè, ti trovo in mezzo alla strada, stravaccato su una panchina o a passeggiare sul lungomare, in condizioni che non segnalano emergenza? Ti obbligo a stare in quarantena per 15 giorni e se poi vieni individuato in seguito fuori casa sei passibile di sanzioni penali anche gravi. Siamo costretti purtroppo a fare questo. Perchè c’è il 90 per cento che ha capito che la situazione è seria, ma c’è un 10 per cento di irresponsabili che devono essere neutralizzati”.