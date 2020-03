Coronavirus, morto ex responsabile cast della Scala

Si è spento ieri Luca Targetti, ex responsabile cast della Scala e poi agente per importanti artisti. Risultato positivo al coronavirus, aveva 62 anni e da poco era stato ricoverato in ospedale. È “con sgomento” che “il sovrintendente Dominique Meyer, il direttore musicale Riccardo Chailly, tutti gli artisti e i lavoratori del Teatro alla Scala insieme alla Direzione e allo staff dell’Accademia Teatro alla Scala hanno appreso” la notizia “dell’improvvisa scomparsa di Luca Targetti dopo una breve malattia”.

Il ricordo del Teatro La Scala – “Luca Targetti – ha ricordato il teatro sui social – è stato responsabile delle compagnie di canto del Teatro alla Scala per tredici anni a partire dal 1997 e poi responsabile dei rapporti internazionali dell’Accademia prima di tornare con successo all’attività di agente con cui aveva iniziato la carriera”.