Coronavirus, alle 18 flash mob in tutta Italia: si canta l’Inno nazionale dalla finestra

Condividi

L’Italia reclusa contro il coronavirus riscopre il patriottismo, la chitarra e la voglia di cantare. “Alle 18 in punto tutti gli abitanti d’Italia prenderanno il loro strumento e si metteranno a suonare dalla loro finestra…il nostro paese diventerà così per quei pochi minuti un gigantesco concerto gratuito! Diffondete il più possibile a tutti gli italiani che conoscete per farsi sentire”. È il messaggio che in queste ore sta rimbalzando di chat in chat e attraverso i social con diverse declinazioni locali ma con un unico obiettivo: creare un flash mob musicale per farsi sentire e sentirsi, uniti anche ora che stiamo tutti a distanza, riscoprendoci ‘Fratelli d’Italia’.

Ed è proprio l’Inno di Mameli infatti la canzone che tutti sono chiamati a cantare a squarciagola oggi pomeriggio sul balcone o dalla finestra. Mentre su altri balconi spuntano i tricolori. A lanciare l’idea della ‘bandiera della speranza’ sono stati qualche giorno fa gli abitanti di Vo’, il piccolo paese veneto che per primo ha pagato il tributo con una vita spezzata dal Covid 19.