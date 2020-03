Primario ospedale Pavia a Marattin: “State zitti! Qua la gente muore e voi parlate”

La Merlino toglie la parola a Marattin (che sbuffa) per dare priorità al Dott. Bruno (primario ospedale dell’ospedale san Matteo di Pavia) che “da la sveglia” all’imbarazzante Marattin: “Devo ancora sentire i politici che parlano, devono stare tutti quanti zitti e devono soltanto dire alla gente di stare a casa, invece di parlare di cose che non hanno senso. La gente muore e questi parlano delle riunioni. Venissero due minuti qua in reparto a vedere quello che sta succedendo.”