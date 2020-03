Coronavirus, Protezione civile: 189 morti nelle ultime 24 ore

Condividi

Nessuna buona notizia. Anche oggi il bollettino della protezione civile, letto a Roma da Angelo Borrelli, riporta numeri negativi. In 24 ore i decessi sono stati 189 ed in totale ora sono 1016. I malati sono 12.839.

Per quel che riguarda i guariti, invece, nell’intera giornata sono stati 213, per un totale di 1.258.

In totale gli infetti arrivano a 15.113 (di cui 2.214 solo oggi) dei quali 1.258 sono guariti e 1.016 sono deceduti. Borrelli ha poi annunciato il numero di persone in isolamento, 5.036 e quelle in terapia intensiva che arrivano a 1.153 . In totale, dunque, ci sono 6.650 ricoverati negli ospedali italiani. Un risultato che mette a dura prova il nostro sistema sanitario.