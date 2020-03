Il professor Garbagnati spiega l’importanza della mascherina

Condividi

Il professor Garbagnati ci spiega l’importanza della mascherina e ci insegna a farne una in casa, a costo zero! Nel corso del programma “Stasera Italia” condotto da Barbara Palombelli, è stato mostrato come “costruire” una mascherina idrorepellente, con carta da forno: basta prenderne un foglio, ripiegarlo a mo’ di fisarmonica, posizionare due elastici ai lati e fissarli con la cucitrice. Per priteggersi e proteggere chi ci sta vicino.

Il metodo è sicuro ed economico, assicura il professor Garbagnati. L’unica accortezza è che, una volta usata, va gettata.