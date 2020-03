Non facciamoci ancora più male, #restiamoacasa

Bollettino dell’11 marzo: ad oggi sono 12.462 i contagiati da coronavirus e 827 i morti (il 6,6%). Un dato che dovrebbe far riflettere e preoccupare. Per questo, voglio ringraziare tutto il personale medico e paramedico, tutti gli operatori sanitari e non, che stanno dando prova della propria efficienza e generosità.

E allo stesso tempo voglio ricordare che anche noi cittadini dobbiamo fare la nostra parte affrontando l’emergenza con senso di responsabilità, malgrado le difficoltà. Non facciamoci ancora più male, #restiamoacasa, seguiamo le istruzioni e osserviamo le regole.



Acquistiamo prodotti italiani, da sempre e ovunque considerati i più sicuri, per impedire che la nostra economia subisca un crollo totale, con gravi conseguenze eonomiche e sociali.

#stateacasa

Armando Manocchia