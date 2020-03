Coronavirus, la Germania tarocca i dati sulle vittime

Coronavirus – Ecco come si stanno regolando i nostri ”alleati” tedeschi per quanto riguarda l’epidemia: nascondono il reale numero di vittime, camuffando le morti per il virus come decessi dovuti a patologie pregresse. Aspettarsi serietà e trasparenza dalla Germania è praticamente impossibile.