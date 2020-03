Coronavirus: in Italia 8.514 i malati, 631 morti

Sono 8.514 i malati di coronavirus in Italia, 529 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha superato i diecimila: 10.149. Il dato è stato fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile.

Le vittime sono complessivamente 631: rispetto a ieri sono 168 in più.

877 pazienti sono in terapia intensiva

Sono 1.004 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 280 in più di ieri.

I primi due casi di Coronavirus in Italia, una coppia di turisti cinesi, sono stati confermati il 30 gennaio dall’Istituto Spallanzani, dove sono stati ricoverati in isolamento dal 29 gennaio. Il 26 febbraio sono stati dichiarati guariti.

Il primo caso di trasmissione secondaria si è verificato a Codogno, Comune della Lombardia in provincia di Lodi, il 18 febbraio 202 in un uomo di 38 anni.