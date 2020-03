Coronavirus, contagiati 43 bambini da 0 a 9 anni

Il coronavirus, purtroppo, non risparmia nessuno, neanche i bambini, Seppure in una piccola percentuale (lo 0,5%), in Italia 43 casi positivi al virus riguardano bambini tra 0 e 9 anni. E’ quanto emerge da un approfondimento sui dati epidemiologici realizzato dall’Istituto superiore di sanità. Dai dati risulta inoltre che sono 85 i casi nella fascia di età 10-19 anni (pari all’1% del totale dei casi), mentre salgono a 296 quelli tra 20 e 29 anni (3,5%).

Numeri e percentuali che salgono proporzionalmente all’aumentare dell’età: 470 casi tra 30-39 anni (5,6%), 891 tra i 40-49enni (10,7%), 1.453 nella fascia 50-59 (17,4%), 1.471 tra 60-69 anni (17,7%), 1.785 tra 70-79enni (21,4%) fino a toccare i 1.532 tra gli over 80 (18,4%). adnk