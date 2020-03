Coronavirus, Von der Leyen: “percepiamo che i cittadini vogliono più Europa”

Conferenza stampa della presidente della Commissione Ue Ursula von der Layen nei primi 100 giorni del suo mandato.

Nella risposta agli effetti del Coronavirus sull’economia “ci prepariamo a discutere nell’Ecofin della prossima settimana le azioni possibili a livello europeo, ed esploriamo tutte le possibilità della flessibilità contenuta nel Patto di Stabilità e le norme per gli aiuti di Stato in situazioni eccezionali“, ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. (Praticamente ci estorcono denaro, per poi restituirci qualche spicciolo, ndr)

“In questi tempi difficili percepiamo che i cittadini vogliono più Europa, ma senza un bilancio europeo non saremo in grado di rispondere adeguatamente. Perciò chiedo urgentemente ai leader di approvare il nuovo bilancio pluriennale”. ANSA EUROPA