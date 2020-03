Coronavirus, Gallera: ”non è vero che in rianimazione ci sono solo anziani”

Condividi

“Speriamo davvero che sia questa la nostra ora più buia, ma è assolutamente necessario che si sappia che spetta a ognuno di noi contrastare il coronavirus: state a casa”. In diretta su Tgcom24 l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera risponde a distanza al premier Conte e chiede ancora una volta la massima collaborazione ai lombardi da domenica in zona rossa. “Evitare di infettarsi e di infettare: l’isolamento è l’unica via”, aggiunge.

“In rianimazione non solo anziani” – In serata l’assessore ha poi fatto il punto quotidiano sui numeri del coronavirus in Lombardia. E ha lanciato un monito verso i giovani, che forse si sentono “immuni” alla malattia: “Nelle nostre rianimazioni non ci sono solo anziani”. “Coloro che sono nelle terapie intensive non è vero che sono molto anziani: il 22% ha più di 75 anni; ma il 37% ha tra i 65 e i 74 anni e il 33% di persone che sono in terapia intensiva ha tra i 50 e i 64”.