Ammiraglio De Felice: “non possiamo essere governati da una cricca di incapaci”

Ammiraglio Nicola De Felice: “DPCM SU NUOVE ZONE ROSSE: Il fatto che al nord hanno consentito di far conoscere le bozze del DPCM ha scatenato la fuga verso il sud, il caos ed il panico che abbiamo visto alla stazione centrale di Milano. Il rischio di contagio al sud è ora aumentato. Ciò la dice lunga su come è gestita la crisi. Un provvedimento del genere avrebbe dovuto essere coordinato con le Forze dell’Ordine e le Forze Armate.

Non possiamo essere governati da una cricca di incompetenti, incapaci e senza alcuna cognizione di causa. Uno Stato come quello italiano deve essere gestito da gente preparata, capace di mantenere nervi saldi e sangue freddo nei casi di crisi come in questo caso. Che dire, facciamone buon insegnamento per quando andremo al Governo.”