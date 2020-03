Coronavirus, Italia chiede aiuto per le mascherine. Macron e Merkel non rispondono

Condividi

L’ Europa non fa che predicare solidarietà, ma riesce a dividersi anche sulle mascherine. L’ Italia, infatti, ha chiesto di attivare il Meccanismo di protezione civile dell’ Unione Europea per la fornitura di materiale per fronteggiare la crisi del Coronavirus, ma finora non è arrivata alcuna risposta da parte degli altri Stati membri che temono di rimanere senza materiale protettivo in caso di peggioramento nell’ epidemia sul loro territorio. Quindi niente mascherine all’ Italia nonostante il commissario responsabile delle crisi Janez Lenarcic non perda occasione per ribadire che «questo è un virus che non conosce frontiere e tutti i paesi dovrebbero dimostrare solidarietà».

Ora, però, con un comunicato congiunto, i ministeri degli Esteri di Francia, Germania e Regno Unito annunciano di aver fornito un pacchetto di aiuti di 5 milioni di euro per sostenere l’ Iran nel contrasto all’ epidemia di Covid-19 esprimendo «piena solidarietà» al Paese asiatico. La solidarietà europea va quindi all’ Iran e non all’ Italia. liberoquotidiano.it