Migranti dalla Turchia, esercito serbo: pronti a difendere i confini

BELGRADO (Sputnik) – L’esercito serbo è pronto a difendere il confine del paese dall’afflusso di migranti, se la leadership emette un tale ordine, ha detto venerdì il ministro della Difesa Aleksandar Vulin sulla scia della mossa della Turchia che ha aperto la frontiera con l’Unione europea ai migranti nel mezzo di una nuova escalation nella provincia di Idlib in Siria.

“Se il presidente e comandante supremo Aleksandar Vucic decide che è necessario proteggere ulteriormente il confine o impedire qualsiasi movimento, i militari, insieme al ministero dell’Interno e ad altri servizi di sicurezza, sono pienamente preparati a proteggere il nostro confine, [il nostro] territorio e impedire l’ingresso di tutti i migranti “, ha detto Vulin.







Una crisi di frontiera è scoppiata nelle ultime settimane a causa di un’escalation nella provincia di Idlib in Siria, per lo più controllata da militanti antigovernativi e jihadisti dopo che un bombardamento contro i terroristi, effettuato dall’esercito siriano, ha ucciso 33 militari turchi.

A seguito degli scontri, la Turchia ha annunciato di non poter più impedire ai migranti di tentare di raggiungere i paesi europei, il che viola un accordo del 2016 tra Bruxelles e Ankara. In base all’accordo, le autorità turche hanno promesso di impedire il flusso di rifugiati verso l’UE, mentre il blocco ha pagato miliardi di euro in Turchia per ospitarli.