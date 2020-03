Migranti Grecia, Lamorgese: Paesi UE non vogliono ridistribuzione

Condividi

Lamorgese in uscita dal consiglio Europeo sulla vicenda della Grecia: nessuna ripartizione dei i migranti

gli altri paesi europei non ci stanno. Secondo Lamorgese “non c’è solidarietà”

#Lamorgese " in uscita dal consiglio #Europeo sulla vicenda della #Grecia "

nessuna ripartizione tra i #migranti 👇 gli altri paesi #europei non ci stanno (mica sono fessi!) … quindi sempre tutti in #Italia e con la #Grecia al collasso?… #Italexit!!! (Fateci votare!) pic.twitter.com/MzsnEmXd5j

— Antonio Benni -🇮🇹🇮🇹🇮🇹 (@benq_antonio) March 5, 2020