Coronavirus, virologo Pregliasco: “Utile fermare treni e metro”

“L’unica possibilità che abbiamo per combattere il coronavirus è ridurre i contatti sociali. Chiudere le scuole ha un significato simbolico e formale, una presa di coscienza che siamo tutti coinvolti. Serve anche a porre la problematica e a rendere evidente la situazione che va affrontata in maniera seria e rigorosa”.

Lo afferma ad Affaritaliani.it il virologo Fabrizio Pregliasco, commentando la chiusura di scuole e atenei per l’emergenza coronavirus. Che poi lancia l’allarme: “Se non si riducono i casi, la situazione della rianimazione negli ospedali, soprattutto lombardi, rischia di diventare catastrofica. Ci sono alcuni studi che evidenziano come in altre patologie, come l’influenza, la chiusura delle scuole serve. Non esiste una formula che può dirci in modo scientifico l’efficacia complessiva di questo provvedimento, ma l’importante è ridurre la frequenza dei contatti“.