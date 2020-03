Migranti Grecia, Commissione UE: difendere i diritti umani

BRUXELLES – “I confini della Ue non sono aperti e non devono esserlo, ci troviamo ad affrontare una pressione straordinaria ai confini perciò serve solidarietà. Dobbiamo proteggere i confini ma nel pieno rispetto dei diritti umani, non c’è contraddizione tra difendere i nostri confini e difendere i diritti umani”: lo ha detto la commissaria Ue agli aiuti umanitari Ylva Johannson. ansa europa

Ma i diritti umani dei greci quando mai li hanno difesi?

Scioccanti registrazioni dell’Eurogruppo contro i greci: lasciateli morire di fame purché paghino

(Ora gli strozzini sganciano 700 milioni di euro alla Grecia distrutta… per mantenere i migranti!) #restiamoumani …