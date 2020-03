Abusi e violenze su un 16enne, parroco a processo

Il Gup del Tribunale di Catanzaro ha mandato a processo don Giovanni Marino, all’epoca dei fatti parroco di Cirò Marina (Crotone), con l’accusa di prostituzione minorile, tentata estorsione, rapina e violenza privata. Il prete, secondo i magistrati, avrebbe costretto un ragazzino di 16 anni con un ritardo cognitivo a prostituirsi, per poi, temendo di essere scoperto, minacciare di morte sia lui che la sua famiglia, poverissima, fino al punto da costringerli a lasciare la cittadina per trasferirsi fuori.

Il parroco, sempre stando all’ipotesi accusatoria, avrebbe convinto il ragazzino ad avere rapporti sessuali in cambio di un cellulare, qualche vestito e soldi, offerti al ragazzo anche per farsi consegnare un filmato, dopo aver appreso che il 16enne era riuscito a registrare col telefonino i loro rapporti sessuali. Di fronte al rifiuto del ragazzo e anche dei suoi familiari, don Giovanni Marino avrebbe assoldato qualcuno per picchiare il compagno della madre del giovane. I fatti risalgono al 2013. adnkronos