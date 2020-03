Coranavirus, Emilia Romagna: 269 positivi, 14 in terapia intensiva

Bollettino Regione Aggiornamento Coronavirus. 269 casi positivi in Emilia-Romagna, 1.736 i test refertati. Rimangono in maggioranza le persone con sintomi lievi e 130 sono in isolamento a casa perché non necessitano di cure ospedaliere. Un altro decesso a Piacenza, un uomo di 79 anni.

Passano da 11 a 14 i ricoverati in terapia intensiva. Complessivamente, 160 i casi positivi a Piacenza, 58 a Parma, 24 a Modena, 16 a Rimini, 7 a Reggio Emilia; rimangono 2 a Bologna e 1 a Ravenna. E si registra il primo caso a Forlì-Cesena: un signore di 79 anni, ricoverato in buone condizioni