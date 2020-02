Germania, boom di influenza: 80mila casi e 130 morti

Mentre il mondo vive nella paura del coronavirus, con l’aumento dei contagi in Italia e Corea del Sud, la Germania deve affrontare un’ondata di casi di influenza che fin’ora conta quasi 80.000 casi. Circa la metà di questi, riporta il sito della televisione di Stato tedesca Deutsche Welle, è stata confermata nelle ultime due settimane, secondo l’agenzia federale tedesca per il controllo delle malattie.

Un rapporto pubblicato dal Robert Koch Institute (RKI) di Berlino ha rilevato che 130 persone sono morte a causa dell’influenza in questa stagione, mentre quasi 13.300 sono state ricoverate in ospedale. Dall’autunno sono stati registrati in totale 79.263 casi.