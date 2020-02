Coronavirus, UE contro Salvini: No chiusura delle frontiere

Condividi

“Sarebbe deplorevole se questa situazione fosse utilizzata a fini politici”. Con queste parole il commissario Ue responsabile per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic, ha risposto alla richiesta della Lega di Matteo Salvini di chiudere le frontiere dell’Italia ai migranti e di sospendere il trattato di Schengen, l’accordo europeo che prevede la libera circolazione di persone e merci tra Stati senza restrizioni ai confini.

In una nota ufficiale, il Carroccio aveva chiesto al governo di “valutare la sospensione temporanea dell’accordo di Schengen per poter mettere in campo controlli sanitari adeguati ai valichi di terra e nelle stazioni”. Un concetto ribadito con toni polemici da Salvini: “Se qualcuno non ha fatto o non farà tutto il suo dovere per proteggere gli italiani ne risponderà. Se Conte non è in grado di difendere l’Italia e gli italiani si faccia da parte”, premette il leader della Lega prila di aggiungere, con riferimento al tema all’immigrazione clandestina: “Ho il diritto di sapere chi entra e chi esce dal nostro Paese. Ascoltiamo la comunità scientifica: blindiamo, sigilliamo i nostri confini. Dio non voglia che nell’800% in più di sbarchi ci sia un solo caso di virus“, ha concluso.