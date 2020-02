Borghi: temo che Conte finirà la sua carriera con le maniche legate dietro

Claudio Borghi: “Temo che ci sarà un momento in cui Conte finirà la sua carriera con le maniche legate dietro.

L’ho conosciuto di persona.

All’inizio ingannava perché fingeva di ascoltarti e rispetto a certi inadeguati sembrava avere qualche numero.

Poi si è rivelato per quello che purtroppo è:

Un mentitore patologico, intossicato dal potere, circondato dal peggio del deep state.

Renzi che è un pallista fanfarone ma è sveglio se ne è accorto. Gli altri quando se ne accorgeranno?

Non immaginavo però che a questo quadro si aggiungesse la viltà.

Oggi ha avuto il coraggio di dire che la colpa del contagio è degli ospedali.

Io non ho MAI dato la colpa di un qualsiasi fallimento professionale a chi lavorava con me. Se ero io il capo l’errore era mio. Sempre.

Scaricare le sue colpe sugli angeli medici che a rischio della loro vita stanno combattendo giorno e notte è da infami.

Una persona indegna di essere non presidente, non generale e nemmeno caporale. Cadorna dopo caporetto incolpò i suoi soldati, qui abbiamo un cadornicchio che li incolpa senza mai essersi guadagnato prima i gradi.

Una vergogna per il Paese.”