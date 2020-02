Briatore: “Governo di incapaci, da prendere a calci in c…”

Condividi

“Il governo è uno scandalo, ci vorrebbe il movimento degli Squali. Buttiamo fuori questo governo di incapaci”. Flavio Briatore si esprime così in un video pubblicato su Instagram. “Il governo che abbiamo adesso è uno scandalo, dopo la Finanziaria non ha fatto nulla. La maggioranza litiga tutti i giorni, pensando al potere, per 400 nomine e 400 poltrone. A questa gente non frega niente del paese: i consumi rallentano e la disoccupazione aumenta, il governo non porta avanti nessun provvedimento”, dice il manager.

“Perché non ci ribelliamo? Qui non ci vogliono le Sardine, ci vuole il momento degli Squali. Bisogna fare come i tifosi di calcio che, quando la squadra non va, ai giocatori urlano ‘andate a lavorare o vi pigliamo a calci in culo’. Sono tutti incapaci, gente che non ha mai gestito niente, escluso l’imprenditore che vendeva le bibite al San Paolo…”, aggiunge.