Migranti, Ocean Viking con 274 persone a bordo verso Pozzallo

Alla nave Ocean Viking con a bordo 274 migranti è stato assegnato come porto sicuro Pozzallo e attraccherà nella località siciliana alle 10. La nave delle ong Sos Mediterranée e Medici Senza Frontiere potrà così far sbarcare i clandestini prelevati in tre operazioni nel giro di 48 ore tra martedì e mercoledì scorsi.