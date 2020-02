Coronavirus, Conte: Italia all’avanguardia, 1000 tamponi in 24 ore

Condividi

Incredibile Conte: “L’Italia si conferma ANCORA una volta all’avanguardia perchè nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti mille tamponi.”

Avanguardia per avere fatto dei tamponi con settimane di ritardo ed aver bloccato la quarantenza per non sembrare razzista? Cosa c’è di straordinario?