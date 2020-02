Migranti, Zingaretti: superare Decreti sicurezza creati per paura

22 feb. (askanews) – “E’ giunto il momento di superare senza se e senza ma i dicreti sicurezza, che sono decreti di propaganda di Salvini”. Lo ha affermato il segretario dem Nicola Zingaretti, all’assemblea del Pd. “Di sicurezza in quei decreti non c’è nulla – ha aggiunto -. Sono stati creati per la paura, non per la sicurezza”.

Il Pd lavora per “nuovi decreti, per la vivibilità e la sicurezza delle città. Azioni che non siano subalterni a qualcosa di sbagliato fatto dalla destra, ma che portino le nostre idee”.