Usa, candidato ‘democratico’: negare cure agli anziani per risparmiare

Usa – Il candidato “democratico” (si fa per dire) Bloomberg spiega come l’assistenza sanitaria ci “farà fallire”, a meno che non neghiamo l’assistenza agli anziani.

“Se ti presenti con il cancro e hai 95 anni, dovremmo dire … non esiste una cura, non possiamo fare nulla. Per un giovane, dovremmo fare qualcosa. Ma la società non è ancora disposta a farlo.”

Praticamente Bloomberg pretende di decidere fino a che età la vita sia degna di essere vissuta.

Bloomberg explaining how healthcare will “bankrupt us,” unless we deny care to the elderly.

“If you show up with cancer & you’re 95 years old, we should say…there’s no cure, we can’t do anything.

A young person, we should do something. Society’s not willing to do that, yet.” pic.twitter.com/7E5UFHXLue

— Samuel D. Finkelstein II (@CANCEL_SAM) February 16, 2020