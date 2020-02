Incassa reddito di cittadinanza, ma possiede più di 50 auto

Sulla carta risultavano commercianti di auto, ma in realtà erano dei prestanome, uno dei quali percepiva anche, illecitamente, il reddito di cittadinanza.

La GdF di Pavia ha denunciato per truffa e falso in atto pubblico un romeno di 37 anni e un camerunense di 41, entrambi residenti a Pavia: dietro ad un’attività commerciale puramente di facciata, facevano da prestanome a numerosi clienti che necessitavano di veicoli “puliti” da utilizzare anche per commettere reati senza essere rintracciati.

In un comunicato la GdF sottolinea che “i due soggetti, che guadagnavano dalle intestazioni fittizie, non hanno mai versato alcuna imposta allo Stato, ciò a conferma del fatto che il commercio di auto era solo un espediente per coprire l’attività̀ illecita. In particolare, i due indagati hanno ripetutamente indotto in errore la Motorizzazione civile ed il Pra, dichiarando falsamente, in virtù dell’attività commerciale svolta, di essere proprietari di circa un centinaio di veicoli che in realtà erano nella disponibilità di altri”.