Virus, “2500 cinesi rientrano in Toscana, rischio altissimo”

“L’arrivo dei 2.500 cinesi di rientro dalla Cina in Toscana espone la nostra regione ad un rischio altissimo. Mi auguro che il governatore Rossi, e così il suo staff, abbiamo valutato attentamente il momento di inevitabile apprensione che la comunità toscana sta vivendo in queste settimane”. Così il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni commenta la notizia del rientro di 2.500 cinesi in Toscana dopo il Capodanno cinese.

Mallegni ha ricevuto, in queste ore, come inforna una nota, “decine e decine di telefonate e messaggi di cittadini preoccupati ed intimoriti dalla possibilità che il coronavirus possa arrivare anche nella nostra regione”.