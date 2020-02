Lignano: 85enne pestato e rapinato, arrestati 4 albanesi

Quattro persone sono state fermate per la rapina ai danni di un 85enne di Lignano nella notte tra giovedì e venerdì. I quattro, di nazionalità albanese, sono al momento detenuti nel carcere di Udine. Non è chiaro quale ruolo ciascuna persona abbia avuto nel colpo, né in che modo le forze dell’ordine siano stati in grado di rintracciarli.

Giuseppe Spartà, la vittima, è attualmente ricoverato a Latisana con 4 costole rotte: è stato legato, imbavagliato ed immobilizzato. L'uomo ha raccontato di aver subito un'altra rapina poco tempo fa, e gli inquirenti stanno attualmente cercando di capire se possa esserci un collegamento tra i due eventi.