Italia Viva: “Conte può accordarsi con Renzi o dimettersi”

“Se davvero Conte non riuscisse a portare a casa i responsabili, ed è difficile immaginare che il tentativo riesca, per il premier ci sarebbero solo due strade. O un accordo con quel Renzi che fino ad oggi è stato attaccato dalle veline di Chigi e direttamente dal premier o le dimissioni”. Così dalle parti di Italia Viva si replica all’invito di Goffredo Bettini, esponente di peso del Pd e braccio destro del segretario Nicola Zingaretti a “fare a meno di Iv” sostituendo i parlamentari renziani con “responsabili” da trovare in Aula.

