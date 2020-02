“Saronno non vuole clandestini”, Lega condannata per discriminazione

“Clandestini” sui manifesti a Saronno, la Lega condannata per discriminazione. La Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado con cui il Tribunale, accogliendo il ricorso di due associazioni (Asgi e Naga) aveva condannato la Lega a cinquemila euro di risarcimento per avere affisso a Saronno (Varese), nel mese di aprile del 2016, alcuni manifesti in cui 32 richiedenti asilo, in procinto di arrivare in città, venivano definiti “clandestini”.

“Saronno non vuole clandestini – si leggeva nei manifesti – vitto, alloggio e vizi pagati da noi”. Per il giudice d’Appello di Milano Maria Cristina Canziani in tal modo è stata violata la dignità dei cittadini stranieri (regolarmente presenti, si ribadisce) e viene anche favorito un clima ostile attorno a loro in città.