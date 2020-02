“Salvini mascalzone, delinquente abituale”, assolto consigliere Pd

L’ex consigliere comunale del Pd, Paolo Mirandola, è stato assolto dal giudice di pace di Rovereto dall’accusa di aver diffamato Matteo Salvini. Secondo quanto riporta l’Ansa, il leader leghista ricorrerà in appello dopo aver chiesto un risarcimento di 80mila euro.

Nel marzo 2015, Mirandola si rivolse a un consigliere della Lega dicendo: “Non vedi quello che ho scritto sulla mia cravatta? Salvini un mascalzone, un delinquente abituale per tendenza, ha radunato in piazza del Popolo il peggio del Paese”. Il consigliere del Pd aveva quindi aggiunto le parole “Salvini in galera“.