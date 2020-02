Migranti, “a Torino e provincia bandi per oltre 100 milioni di euro”

“A Torino e provincia è ricominciata la “mangiatoia” dell’accoglienza?”. A chiederselo è il capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Piemonte Maurizio Marrone dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di tre nuovi bandi per l’accoglienza dei richiedenti asilo sul territorio.

“Il governo giallo-fucsia – spiega Marrone – si conferma in continuità con le peggiori politiche immigratorie del passato, continuando a predisporre bandi milionari per accogliere migliaia di immigrati. Solo tra Torino e provincia, infatti, vi sono tre bandi di gara: Il primo per accogliere 950 stranieri in strutture dalle 50 alle 300 persone, per un importo di 29 milioni di euro. Il secondo per 1000 stranieri in strutture con capienza fino alle 50 persone, per un importo di 32 milioni di euro. Ed infine un terzo per 2000 stranieri da collocare in unità abitative singole, per un importo di quasi 53 milioni di euro“.

“Altro che “stretta” sull’immigrazione clandestina – prosegue Marrone -. I numeri, sia in termini di “posti letto”, sia di fondi stanziati, ci danno la conferma di ciò che denunciamo da tempo: il governo dei “porti aperti” si sta preparando a spalancare nuovamente le porte all’immigrazione clandestina e a riversare su Torino l’invasione di migliaia di richiedenti asilo senza titolo per ottenerlo. A dirlo infatti non siamo soltanto noi, ma la Corte di Cassazione, che solo lo scorso anno ha bocciato decine di richieste bollando i ricorsi come inverosimili, vaghi e superficiali”.

“Queste cifre regalate al business dell’accoglienza sono un’offesa ai nostri sforzi di cucire un bilancio regionale rosicato sulle sacrosante esigenze di politiche attive per il lavoro, sanità e diritto allo studio per i cittadini”, conclude Marrone. “Chiederemo un confronto diretto con il Prefetto per spiegare nel dettaglio le intenzioni del governo, rappresentando in quella sede le istanze di tutela del territorio dal rischio di forti tensioni sociali”.

