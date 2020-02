Italia pronta a ripristinare alcuni voli con la Cina

Il ministero degli esteri cinese ha detto oggi che l’Italia è disposta a ripristinare alcuni voli tra i due paesi, dopo aver sospeso il mese scorso il traffico aereo diretto per via dei timori per l’epidemia di coronavirus. Il vice ministro degli esteri cinese, Qin Gang, ha avuto ieri un meeting con l’ambasciatore italiano in Cina, Luca Ferrari, durante il quale la questione è stata discussa, secondo il ministero.

Qin ha detto a Ferrari che la decisione dell’Italia di interrompere i voli senza contattare prima la Cina ha causato “grandi disagi” ai cittadini di entrambi i paesi, scrive il ministero in un comunicato pubblicato sul suo sito web.

La Cina è rimasta “fortemente insoddisfatta della reazione eccessiva e delle restrizioni”, in particolar modo considerando che stava cercando di riportare a casa i cittadini bloccati nel paese, secondo il comunicato.

Ferrari ha detto che l’Italia comprende la situazione dei residenti cinesi in Italia e che a questo punto è disposta ad approvare alcune richieste di compagnie aeree cinesi per il ripristino di alcuni voli, secondo quanto detto dal ministero cinese. REUTERS