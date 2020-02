Coronavirus: tre navi da crociera in quarantena

Per tanti doveva essere la vacanza della vita. Si è invece trasformata in un inferno. Le navi da crociera di lusso, almeno tre, si sono trasformate in prigioni galleggianti dove sono stati confinati i possibili contagiati dal coronavirus.

Nella baia giapponese di Yokohama, la Diamond Princess è ormeggiata in quarantena con a bordo almeno 61 passeggeri risultati positivi al contagio. Il gigante della Carnival ospita 3.700 persone tra cui anche 35 italiani, di questi 25 sono membri dell’equipaggio, che non risultano contagiati. Ci sono inoltre 1.281 giapponesi, 428 americani e cittadini di 54 diverse nazionalità. La quarantena durerà almeno fino al 19 febbraio. Finora sono state esaminate 273 persone a bordo, comprese quelle che avevano avuto stretti contatti con l’ex passeggero ammalato e altre persone che presentavano potenziali sintomi. Gli unici a lasciare la Diamond Princessr, bloccata nella baia di Yokohama, sono stati alcuni dei contagiati, accompagnati in ambulanza nelle strutture per la cura. Gli altri, raccontano alcuni testimoni, non hanno il permesso nemmeno di stare sul ponte della nave. Sono rinchiusi nelle loro stanze mentre il personale distribuisce le mascherine arrivate.