Servizi tedeschi: sulla Gregoretti migranti pericolosi

L’inchiesta esclusiva di Quarta Repubblica racconta che tre dei migranti sbarcati dalla nave Gregoretti (il caso per cui l’ex ministro Salvini rischia il processo per sequestro di persona) risultano essere soggetti pericolosi per la sicurezza nazionale secondo il Ministero dell’interno tedesco. Ecco i documenti che lo testimoniano in questo servizio…

Dalla puntata del 3 febbraio 2020 – – www.nicolaporro.it