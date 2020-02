Regionali Puglia: ipotesi Bellanova candidata per Italia Viva

Italia Viva e il Pd sempre più distanti. La provocazione di Matteo Renzi, ovvero l’idea di candidare alle regionali in Puglia Teresa Bellanova, crea già scompiglio. I dem infatti hanno Michele Emiliano e non hanno alcuna intenzione di cedere, così come di perdere. “Una discesa in campo di Teresa Bellanova rappresenterebbe oggi una lacerazione ancora più profonda, con la quale speriamo di non doverci confrontare” ha riferito attraverso una nota la segreteria del Partito democratico della Puglia.

Il Pd pugliese si augura che queste siano semplici voci, perché “il centrosinistra pugliese – prosegue la nota – ha avviato ormai da diverse settimane la campagna elettorale per confermarsi per la quarta volta consecutiva alla guida della Regione”.

Il Pd pensava infatti che i partiti avessero già espresso mesi fa il loro sostegno alla ricandidatura del Presidente uscente e si rammarica per le formazioni che ora ragionano su una candidatura alternativa a quella del Presidente Emiliano fuori dalla coalizione del centrosinistra”. liberoquotidiano.it