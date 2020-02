Proteste in Giordania, bruciata bandiera di Israele

di Ansa

Ad Amman, Giordania, la popolazione e’ scesa in piazza davanti all’ambasciata americana per protestare contro il piano di pace di Trump per il Medio Oriente. Brucia la bandiera di Israele e spuntano cartelli che ritraggono il presidente americano con su la scritta: “Stop: lui e’ un criminale”.