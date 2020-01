Coronavirus arriva negli Emirati Arabi

Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato la registrazione del primo caso di Coronavirus nel proprio paese, secondo l’agenzia di stampa ufficiale “Wam”. In una dichiarazione, il ministero della Salute e della protezione della comunità di Abu Dhabi ha affermato che lo stato di salute dei pazienti contagiati è stabile e sotto osservazione medica. Si tratta di una famiglia proveniente da Wuhan, in Cina.

Il ministero ha inoltre confermato che, in coordinamento con le autorità sanitarie e le autorità interessate del paese, ha adottato le precauzioni necessarie in conformità con le raccomandazioni, le condizioni e gli standard scientifici approvati dall’Organizzazione mondiale della sanità e che la situazione sanitaria generale non è motivo di preoccupazione. Agenzia Nova