Odio di sinistra contro Mihajlovic: ritirare cittadinanza onoraria di Bologna

“Io tifo per Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni”, l’endorsement di Sinisa Mihajlovic ha mandato su tutte le furie la sinistra. Dopo gli insulti meschini sulla malattia del tecnico di Bologna, spunta una proposta vergognosa. “La cittadinanza onoraria? Sarebbe sano ritirarla” ha detto una consigliera comunale (sempre di Bologna), Amelia Frascaroli.

La donna, ex Pd, ex Vendola e ora facente parte della Lista Civica chiede di non dare più la cittadinanza onoraria a Sinisa come vendetta per il suo sostegno alla Lega.

“Vergogna!!! – cinguetta al vetriolo Matteo Salvini -. E poi loro sarebbero ‘democratici'”. Un duro attacco, in particolare dopo la polemica che ha visto protagonista Liliana Segre.