Elezioni epocali: appello al voto consapevole

Lungi da noi fare campagna elettorale, ma poiché il voto di domani sarà una scelta tra il buio e la luce, tra il nichilismo e la rinascita, un appello per queste elezioni epocali lo vogliamo fare, ed è innanzitutto quello di andare a votare; e di scegliere non tra destra e sinistra, ma tra il bene e il male; o se volete, scegliere tra chi difende la sacralità della vita, chi difende i cristiani, chi difende il futuro nostro e dei nostri figli e il futuro della nostra Nazione; oppure, votare per l’anarchia, per la dittatura, per il nichilismo, per la dissoluzione, per la distruzione, per la depredazione, per la desovranizzazione, per il nuovo ordine mondiale, per una ideologia che ha come obiettivo la demolizione della famiglia e la distruzione del cristianesimo. E’ questa la deriva etica e morale. E’ questo il vero obiettivo dell’impero del male: creare una nuova antropologia umana e modificare l’ordine naturale del creato.

Vota consapevole!

Armando Manocchia #UnaViaPerOriana