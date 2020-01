Regionali, Conte: “lunedì non torno a fare il prof”

Di tornare a fare “il professore universitario non lo temo affatto, perché è un mestiere così bello, così piacevole che non mi dispiacerebbe affatto in prospettiva. Che sia da lunedì lo ritengo assolutamente improbabile”.

Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda dei giornalisti a Firenze in merito alle conseguenze sul governo di una eventuale vittoria della Lega alle Regionali di domenica in Emilia Romagna. (askanews)