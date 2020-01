“Fascista di m… ti prendo a schiaffi”, aggredita candidata della Lega

“Fascista di m… ti prendo a schiaffi”: candidata della Lega minacciata a Sissa

Si trovava al mercato di Sissa per distribuire alcuni volantini elettorali quando è stata avvicinata da un uomo che ha minacciato più volte di prenderla a schiaffi e a calci, strappandole poi i volantini dalle mani. E’ questo l’episodio denunciato da Maria Pia Piroli, capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Soragna e candidata alle elezioni regionali del 26 gennaio, nella lista della Lega, in sostegno alla candidata Lucia Borgonzoni.

L’esponente della Lega, secondo quanto denunciato ai carabinieri, sarebbe stata insultata: “Fascista di m… ti prendo a schiaffi”, queste le prime parole dell’aggressore che poi avrebbe minacciato di prenderla a calci. “Mi ha strappato i volantini dalle mani e li ha poi gettati a terra: un episodio di odio ed intolleranza, metodi che non mi appartengono”. “

