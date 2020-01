Jumper si butta da una gru “per solidarietà ai migranti”

MILANO, 12 GEN – E’ stato denunciato per procurato allarme un jumper di 39 anni che stamani si è buttato dalla gru di un edificio in costruzione in via Gioia a Milano. Ha detto di averlo fatto per onorare i migranti vittime nel Mediterraneo.

L’attrezzatura è stata sequestrata dagli agenti della Questura. Con sé aveva anche due striscioni con la scritta ‘Stay Human’ che aveva legato alla gru. Durante il lancio ha anche acceso un fumogeno che teneva in mano. Via Gioia è rimasta parzialmente chiusa al traffico per circa un’ora.ANSA